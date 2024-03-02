“البام” يعلق على منحه “مركز ناشيد” الملايين لإنجاز دراسات حول الحزب

2024-03-02 / 16:27
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هبة بريس - الرباط

علق حزب الاصالة والمعاصرة، على ضجة منحه مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، الذي يرأسه سعيد ناشيد، الملايين، لإنجاز دراسات حول الحزب.

وفي هذا الصدد، أفاد الحزب في بلاغ له أنه ” يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية، وهكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية. ”

و بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أفاد الحزب أن هذا الدعم توصل به مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر.

وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، فإن الحزب أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف بلاغ الحزب، أنه خلافا لما ورد في التقرير فإنه قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات، مشيرا الى أنه طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم).

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة، أنه حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.

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