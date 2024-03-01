العيون : توقيف قاضي متهم بتلقي رشوة بالملايين

2024-03-01 / 22:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاعل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون ، امس الخميس ، مع شكاية تقدم بها احد المواطنين ، يتهم فيها احد قضاة المحكمة الابتدائية بنفس المدينة ، طالب من خلالها رشوة تقدر بالملايين من اجل ملف يروج بنفس المحكمة .

وبتعليمات من النيابة العامة لمصالح الشرطة القضائية ، تم اعتقال القاضي متلبسا برشوة قدرتها مصادر الجريدة ب 13 مليون سنتيم ، عثر عليها بمنزله .

ووفق المصادر ذاتها، فإن القاضي المتهم سلم له مبلغ الرشوة من قبل أسرة كانت تسعى لإطلاق سراح أحد أفرادها الموجود في حالة اعتقال.

وقد تم الاستماع إلى القاضي وفق مسطرة الامتياز القضائي.

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