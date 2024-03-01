إيقاف مباراة بالدوري السعودي لرفع آذان صلاة المغرب

هبة بريس _ رياضة

شهدت المباراة التي جمعت يوم الخميس بين الوحدة والتعاون، لحساب الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، لقطة رائعة من طرف حَكم المُواجهة.

حيث أعلن الحكم عن إيقاف المباراة بشكل مُؤقت في حدود الدقيقة 66’، في أثناء سماعه لآذان صلاة المغرب، في المملكة العربية السعودية.

وسرعان ما تفاعلت الجماهير الحاضرة في المُدرجات مع قرار الحكم، ما دفعها لتحية هذا الأخير على تصرفه الرائع والتصفيق له بحرارة.

يُذكر أن المُواجهة التي احتضنها “ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية”، انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، علما أن الوحدة يحتل المركز العاشر بـ27 نقطة، بينما يتواجد التعاون في الصف الرابع بـ39 نقطة.

وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل عند الدقيقة 20 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، وبعد 8 دقائق أدرك التعاون التعادل عن طريق الغامبي موسى بارو، وفي الدقيقة 35 أعاد المغربي فيصل فجر المقدمة إلى الوحدة، قبل أن يتعادل البرازيلي ماتيوس دون سانتوس كاسترو قبل نهاية الشوط الأول.

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