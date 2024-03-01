قطاع الطيران بالمغرب : ارتفاع الصادرات بنسبة 23 في المائة خلال يناير 2024

2024-03-01 / 19:15
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هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 1,89 مليار درهم خلال شهر يناير 2024، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فرع التجميع بنسبة 35,2 في المائة إلى 1,23 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 5,3 في المائة إلى 646 مليون درهم.

وأشارت النشرة أيضا إلى تسجيل ارتفاع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم، إثر ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 732 مليون درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 233 مليون درهم).

وبخصوص صادرات قطاع السيارات، فقد أظهرت نموا بنسبة 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 353 مليون درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 221 مليون درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 134 مليون درهم).

وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تراجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المائة).

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