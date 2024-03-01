وجدة .. متقاعدو وأرامل المكتب الوطني للكهرباء يحتجون ضد الإقصاء والتهميش

هبة بريس - وجدة

خاض متقاعدو ومتقاعدات وأرامل المكتب الوطني للكهرباء للجهة الشرقية مؤخرا، وقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء بقطاع الكهرباء.

وخلال هذه الوقفة السلمية التي شارك فيها العشرات المحتجين، حيث يطالب متقاعدو ومتقاعدات وأرامل المكتب الوطني للكهرباء بالجهة الشرقية، بالزيادة في معاشاتهم المجمدة، وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

كما يشتكون من تقهقر أحوالهم المعيشية وتأزم وضعهم الصحي، سواء من حيث التطبيب أو العلاج، وأيضا لعدم تلبية حاجياتهم للأدوية الموصوفة من طرف الصيدليات المتعاقدة التي لا زالت تنتظر تسديد مستحقاتها المتراكمة، وعبر هؤلاء عن استيائهم العميق مما أسموه بسوء التسيير والتدبير للشؤون الاجتماعية بفعل تدني الخدمات إلى حد درجة الاستهتار بكرامة المتقاعدين والأرامل.

وفي تصريح لموقع “هبة بريس” أفاد موخو الميلود متقاعد وكاتب عام سابق للمكتب الجهوي للمتقاعدين للجهة الشرقية، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كرد فعل عن تدهور الأوضاع الاجتماعية لمتقاعدي ومتقاعدات وأرامل المكتب الوطني للكهرباء للجهة الشرقية، الذين أصبحوا يحسون بالغبن والحسرة من جراء تقهقر أحوالهم المعيشية وتأزم وضعهم الصحي، سواء من حيث التطبيب أو العلاج، وأيضا لعدم تلبية حاجياتهم للأدوية الموصوفة من طرف الصيدليات المتعاقدة التي لا زالت تنتظر تسديد مستحقاتها المتراكمة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن مجلس الأعمال الاجتماعية يعرف عدة مشاكل من بينها موضوع رأسمال نهاية الخدمة الذي لا زال، حسبه، يثير جدلا في خضم الغموض التام أصبح يخيم على مصير”الأسرة الكهربائية” برمتها في غياب المعلومة والشفافية والوضوح في شتى الأمور.

واستنكر المصدر ذاته، عدم التجاوب مع القضايا المطروحة على أكثر من أصعدة، من بينها الملفات النقابية وكذا الإدارية التي لا زالت عالقة، مضيفا أن ” هاته المطالب تركن في الرفوف حتى تقوم الساعة..”، مما دفع بالمتقاعدين والأرامل إلى الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم. وطالب المصدر ذاته، من الذين يتقلدون زمام الأمور أن يأخذوا بعين الاعتبار جدية الحوار البناء ومراعاة الظروف المعيشية لهته الشريحة العريضة من المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل وتحسين دخلهم المادي من خلال الغلاف المالي المطروح للمناقشة مع الإدارة العامة ووزارة المالية، أخذا بعين الاعتبار غلاء المعيشة جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية والطاقية، وتأثير ذلك سلبيا على هذه الشريحة في ظل المعاشات “المجمدة”. كما دعا ذات المصدر إلى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة متقاعدي ومتقاعدات وأرامل المكتب الوطني للكهرباء للجهة الشرقية.

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