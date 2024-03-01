الـONCF ..أزيد من 52,8 مليون مسافر عند متم سنة 2023

2024-03-01 / 15:33
0
هبة بريس

أكد نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه خلال سنة 2023، بتسجيل أزيد من 52,8 مليون مسافر، أي ارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ بهذا الخصوص، أن ” قطار البراق، الذي احتفل بذكرى انطلاقته الخامسة، يحافظ على مكانته باعتباره رمزا للتنقل المستدام ورافعة للتغيير، بنقله أزيد من 5 مليون مسافر خلال سنة 2023 (زائد 24 في المائة مقارنة بسنة 2022).

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النشاط حقق بذلك رقم معاملات بلغ ما يقارب 2,55 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، مضيفا أن رقم المعاملات الموطد عرف ارتفاعا نسبته 6 في المائة، إذ مر من 4,59 مليار درهم سنة 2022 إلى 4,88 مليار درهم سنة 2023.

ولفت المكتب إلى تطور نفقات الاستثمار البالغة 1,13 مليار درهم عند متم 2023، والتي تهم أغلبها الحفاظ على مستويات الأداء، وجودة الخدمات، وعصرنة شبكة السكك الحديدية.

وفي ما يخص المديونية، فقد بلغت 43,9 مليار درهم عند نهاية سنة 2023، بتراجع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022 لتندرج بذلك في إطار التحكم في مسار مديونية المكتب.

وأبرز البلاغ أنه “تعزيزا لطموح المكتب الراسخ والتزامه بتحوله الأخضر، يبدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء. ومن شأن هذا الاختيار تحقيق ترشيد مهم على مستوى الفاتورة الطاقية، وتخفيف كبير للبصمة الكربونية لأنشطة السكك الحديدية، مما سيعزز مكانتها باعتبارها دعامة التنقل المستدام”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بركة: “ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية تفوق 64 مليار درهم”

بركة: “ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية تفوق 64 مليار…

2024-03-01 / 16:17
Photo of تفاصيل مشروع بناء قصر مؤتمرات بمواصفات عالمية في مدينة مراكش

تفاصيل مشروع بناء قصر مؤتمرات بمواصفات عالمية في مدينة…

2024-03-01 / 14:58
Photo of يضم 30 تعاونية.. صديقي يزور الرواق المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس

يضم 30 تعاونية.. صديقي يزور الرواق المغربي بالمعرض الدولي…

2024-03-01 / 13:51
Photo of مشروع سياحي ضخم بمنتجع أوكيمدن مع تشييد محطة عالمية للتزلج

مشروع سياحي ضخم بمنتجع أوكيمدن مع تشييد محطة عالمية…

2024-03-01 / 11:45
Photo of هل حقق المغرب اكتفاء ذاتي بعد توسيع زراعة نخيل التمور ؟؟؟

هل حقق المغرب اكتفاء ذاتي بعد توسيع زراعة نخيل…

2024-02-29 / 21:04
Photo of مبيعات “كوسومار” تستقر عند 10,2 مليار درهم

مبيعات “كوسومار” تستقر عند 10,2 مليار درهم

2024-02-29 / 19:17
Photo of مجموعة “كوسومار” تفصح عن نتائجها المالية و تسجل مؤشرات إيجابية

مجموعة “كوسومار” تفصح عن نتائجها المالية و تسجل مؤشرات…

2024-02-29 / 17:24
Photo of بايتاس: الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية

بايتاس: الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية

2024-02-29 / 17:11
Photo of الكونفدرالية المغربية للفلاحة ترفع شكاوي قضائية بإسبانيا ضد مخربي شاحنات التصدير المغربية

الكونفدرالية المغربية للفلاحة ترفع شكاوي قضائية بإسبانيا ضد مخربي…

2024-02-29 / 15:33
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2022

الحكومة تصادق على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون…

2024-02-29 / 15:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق