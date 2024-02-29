المدرب “بيتكوفيتش” يقود المنتخب الجزائري خلفا لبلماضي

2024-02-29 / 19:56
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الخضر، خلفا لجمال بلماضي الذي أقيل من مهامه عقب الإقصاء المبكر من منفاسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا على موقعه الرسمي جاء فيه: “يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن إتمام اتفاق تعيين المدرب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش”، مشيرا إلى انه “سيصل إلى الجزائر يوم الأحد ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين”.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الكرواتي-البوسني الأصل أشرف على تدريب المنتخب السويسري بين 2014 و2021، قبل أن يغير الوجهة نحو قيادة نادي بوردو، دون أن يكمل موسم 2021-2022 بسبب النتائج السلبية والتي أدت إلى هبوط النادي الفرنسي إلى دوري الدرجة الثانية.

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