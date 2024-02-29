اعتراض شاحنات الخضروات المغربية.. الحكومة تكشف الإجراءات المتخذة

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول حوادث اعتراض شاحنات الخضر والفواكه المغربية المتجهة نحو اوربا.

بايتاس، أكد في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على وجود اتفاق للتبادل الحر اجمالي وليس انتقائي، تم خلاله التفاوض حول مختلف التفاصيل.

وأضاف الوزير، أنه تم تفعيل القنوات الدبلوماسية لحماية ولوج المنتجات المغربية الى هذا الفضاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp