رغم قرار جمارك موريتانيا.. أكثر من 200 شاحنة تمر يوميا من معبر الكركرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فرضت جمارك موريتانيا في الآونة الأخيرة رسوما إضافية على الشاحنات القادمة من المغرب و ذلك في قرار عللته برغبتها في تشجيع المنتوجات المحلية التي تقابل بمنافسة شرسة من نظيرتها المغربية.

قرار جمارك موريتانيا و الذي دفع عددا من المهنيين لتجنب التصدير لموريتانيا لتفادي الخسائر و التكاليف الإضافية، غير أنه لم يمنع من استمرار عملية التصدير نحو الدول الأفريقية التي يعتبر المغرب مزودها الأول خاصة بالخضر و الفواكه.

و في هذا الصدد، أكدت معطيات رسمية أن أكثر من مائتي شاحنة لنقل السلع المختلفة بشكل يوميا معبر الكركرات، ما يجعل منه منفذا اقتصاديا حيويا وشريانا رئيسيا للسلع في اتجاه دول جنوب الصحراء.

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