كان متوجها للمغرب.. إيقاف إيطالي بحوزته حقيبة “متفجرات” بمطار فرنسي

2024-02-28 / 14:15
4
هبة بريس - الرباط

أخلت عناصر الشرطة الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، مطار بربينيان، بسبب “حقيبة مشبوهة”.

وحسب ما نقلته صحف فرنسية، فقد تم فحص الحقيبة بالأشعة السينية، قبل اكتشاف أن الأمتعة “من المحتمل أن تحتوي على متفجرات”.

وأضافت ذات المصادر، أن عمال إزالة الألغام في مونبلييه توجهوا إلى الموقع للكشف عن طبيعة محتويات الحقيبة.

وتابعت أن صاحب الحقيبة، وهو رجل من أصل إيطالي، كان يستعد للصعود على متن طائرة متجهة إلى مدينة أكادير، مشيرة الى أنه بعد عرض سيرته الذاتية تبين أنه جندي سابق، قبل أن يتم القبض عليه ووضعه في مركز الشرطة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش أكدت أن حقيبة المسافر تحتوي فقط على “أمتعة شخصية وبطاريات ومعدات وسائط متعددة بالإضافة إلى قطعة من الجبن”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين “أولمبياد باريس”

فرنسا.. سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين “أولمبياد باريس”

2024-02-28 / 13:33
Photo of قبل ساعات من توقفها.. “أوديسيوس” ترسل صورا من القمر

قبل ساعات من توقفها.. “أوديسيوس” ترسل صورا من القمر

2024-02-27 / 22:25
Photo of “شنقريحة” يدعم الفصائل المسلحة بروندا..”الكونغو الديمقراطية” تطلب توضيحات من الجزائر

“شنقريحة” يدعم الفصائل المسلحة بروندا..”الكونغو الديمقراطية” تطلب توضيحات من…

2024-02-27 / 19:52
Photo of مليون يورو خسائر برج إيفل بسبب إضراب العمال

مليون يورو خسائر برج إيفل بسبب إضراب العمال

2024-02-27 / 10:54
Photo of بايدن: إسرائيل وافقت على وقف “الأنشطة” في غزة خلال رمضان

بايدن: إسرائيل وافقت على وقف “الأنشطة” في غزة خلال…

2024-02-27 / 09:38
Photo of المرصد الأورومتوسطي : فلسطينيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب

المرصد الأورومتوسطي : فلسطينيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب

2024-02-26 / 22:50
Photo of وزير المالية السوداني يعلن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب

وزير المالية السوداني يعلن نهب 2700 كيلو غرام من…

2024-02-26 / 21:53
Photo of وفاة عسكري أمريكي أحرق نفسه تنديدا بحرب الإبادة في غزة

وفاة عسكري أمريكي أحرق نفسه تنديدا بحرب الإبادة في…

2024-02-26 / 20:33
Photo of بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الانحياز التام” لإسرائيل

بوريل يتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بـ”الانحياز التام” لإسرائيل

2024-02-26 / 18:28
Photo of بلجيكا.. مزارعون محتجون يخترقون حواجز الشرطة في بروكسل

بلجيكا.. مزارعون محتجون يخترقون حواجز الشرطة في بروكسل

2024-02-26 / 13:31

‫4 تعليقات

  4. “من المحتمل أن تحتوي على متفجرات”.
    ‘”عملية التفتيش أكدت أن حقيبة المسافر تحتوي فقط على “أمتعة شخصية وبطاريات ومعدات وسائط متعددة بالإضافة إلى قطعة من الجبن”.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق