التوقيع على بروتوكول اتفاق لتنظيم المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بالمغرب

2024-02-27 / 23:54
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هبة بريس

جرى يوم الاثنين، بمقر جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، التوقيع على بروتوكول اتفاق لتنظيم المنتدى العالمي للسوسيولوجيا بالمغرب، وذلك من طرف جامعة محمد الخامس بالرباط، والرابطة الدولية لعلم الاجتماع، والجمعية المغربية لعلم الاجتماع.

وذكر بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا الاتفاق الذي وقعه بالأحرف الأولى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، فريد الباشا، ورئيس والرابطة الدولية لعلم الاجتماع، جيوفري بلييرز، ورئيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، عبد الفتاح الزين، يهم تنظيم هذا المنتدى العالمي بالرباط في يوليوز 2025، باعتباره سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وستغتنم هذه التظاهرة، المندرجة في إطار تعزيز الحوار بين الباحثين المتحدرين من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكافة القارات، التئام ما بين 6 آلاف و8 آلاف باحث في العلوم الإنسانية بالرباط في يوليوز 2025، لتعزيز بلورة علم اجتماع شامل.

وتعتبر الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، التي تأسست سنة 2016، دائرة علمية يلتئم فيه علماء اجتماع مغاربة وجامعيون إضافة إلى أطر تمثل القطاعين العام والخاص.

جرى حفل التوقيع بحضور سفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر، وعميد الجامعة الكاثوليكية بلوفان، ديديي لامبر، ونائبة عميد الجامعة على الصعيد العالمي، دانا سامسون، ونائبة الرئيس المكلفة بالبحث بالجمعية المغربية لعلم الاجتماع، رئيسة المنتدى العالمي للسوسيولوجيا 2025، أليسون لوكونطو.

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