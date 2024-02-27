48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا في صندوق الدولة

هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن إثر عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، من تسجيل 48 ألفا و149 مخالفة، وإنجاز 9133 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و16 غرامة صلحية.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و574 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3376 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9133 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 302 مركبة.

من جهة أخرى، لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2397 آخرون، إصابات 89 منهم بليغة، في 1792 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 فبراير الجاري.

وعزا المصدر ذاته الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

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