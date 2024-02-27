إسبانيا تختار المغرب لإنشاء أكبر مؤسسة تعليمية خارج بلادها و بالضبط في الرباط

2024-02-27 / 11:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بتعاون مع السلطات المغربية، قررت السلطات الإسبانية إنشاء أكبر مؤسسة تعليمية لها خارج البلاد و بالضبط بمدينة الرباط.

و جاء اختيار الرباط لتحتضن مشروع أكبر مدرسة إسبانية خارج تراب البلاد لمجموعة من الاعتبارات أهمها الاهتمام الذي باتت توليه وزارة التربية الوطنية المغربية لتعلم اللغة الإسبانية و إدماجها بالأقسام المغربية التعليمية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن كل من السفير الإسباني إينريكي أوخيدا، ووزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قذ ناقشا مؤخرا سبل تعزيز إنشاء أقسام باللغتين الاسبانية والعربية للحصول على البكالوريا المزدوجة.

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‫4 تعليقات

  1. الاهتمام الذي باتت توليه وزارة التربية الوطنية المغربية لتعلم اللغة الإسبانية و إدماجها بالأقسام المغربية التعليمية

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  2. من الجيد دراسة سبل تعزيز إنشاء أقسام باللغتين الاسبانية والعربية للحصول على البكالوريا المزدوجة

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