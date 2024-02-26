بعد فراره 24 سنة من سجن إسباني.. أمن مرور البيضاء يعتقل بارون دولي للمخدرات

2024-02-26 / 15:41
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد نجاحه من الفرار لحوالي 24 سنة من سجن إسباني ، بعد اعتقاله هناك بسبب مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الأمنية المغربية ، بعد ورود اسمه ضمن شبكة دولية كانا يتزعمها كل من بارونات المخدرات ” منير الرماش والشريف بن الويدان “.

وعن طريق الصدفة سقط البارون الهارب من العدالة ، بعد ارتكابه مخالفة مرورية بأحد شوارع الدار البيضاء ، وبعد تنقيط هويته تم اكتشاف انه مبحوث عنه دوليا ، ليتم اعتقاله وتقديمه للنيابة العامة من اجل تفعيل مسطرة اعتقاله احتياطيا قصد التحقيق معه في المنسوب اليه .

وقبل سنوات تمكن المعني بالأمر الدخول الى مدينة سبتة المحتلة بعد تمويه رجال الامن ببطاقة إقامته الهولندية، وبعدها استطاع الهروب بقارب صيد من سبتة إلى طنجة.

بارون المخدرات (م. م)، يتحدر من اقليمالحسيمة وكان معروف وسط عصابات التهريب ف التسعينيات ديال القرن الماضي، وفي سنة 2000 تم اعتقاله في إسبانيا و استطاع الهرب بتنسيق مع أفراد شبكته التي تنشط في أوروبا .

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