هبة بريس ـ الرباط

احتفلت ورشة “إينكس” بعامها الثاني من خلال تنظيم سوق تضامني لفائدة الصناع التقليديين بمدينة سلا، وذلك من يوم 23 إلى 25 فبراير الحالي، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب الحرفيين المحليين ودعم أعمالهم.

وتم عرض مجموعة متنوعة من الفنون التقليدية خلال هذا السوق التضامني، بما في ذلك فن الفخار والزليج البلدي والتطريز والخزف والدوم والنقش على الخشب. كما تمكن للزوار من اكتشاف واقتناء قطع فريدة من نوعها مع المساهمة بشكل مباشر في دعم الحرفيين.

وقال عادل الشاوي، المدير العام للورشة إن “هذا السوق التضامني أكثر من مجرد حدث إنما يؤكد على التزامنا بتشجيع الصناعة التقليدية المغربية وتراثنا الثقافي الغني، وذلك من خلال توفير منصة لعرض أعمال الحرفيين ودعمهم المباشر من طرف عشاق الفنون التقليدية، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على هذا الإرث الثمين”.

وبالإضافة إلى بيع وعرض الحرف اليدوية، عرف هذا السوق التضامني تنظيم أوراش عمل حية تمكن من خلالها الزوار من اكتشاف تقنيات عمل الصانع المغربي وكذلك المشاركة في صنع أعمالهم الخاصة، وذلك في تجربة آسرة وسط الإرث الفني المغربي، من موسيقى ملحون وإبداع محلي.

وفي إطار هذه المبادرة التضامنية، استضافت الورشة أيضا معرضا فوتوغرافيا لأربعة مصورين مغاربة مشهورين، حيث قدمت هذه الصور المذهلة نظرة ملهمة على جمال وتنوع الصناعة اليدوية المغربية ودورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

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