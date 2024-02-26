بلجيكا.. مزارعون محتجون يخترقون حواجز الشرطة في بروكسل

هبة بريس - وكالات

اخترق المزارعون المتظاهرون بجراراتهم خطوط وحواجز الشرطة في بروكسل على خلفية الاجتماع الجاري لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة RTBF اليوم الاثنين، التي ذكرت أن “عددا من المزارعين تمكنوا من اختراق حصار الشرطة عند تقاطع شارعي أوديرغيم وبيليارد في بروكسل بمساعدة جراراتهم”.

وقد اندلعت اليوم مظاهرة للمزارعين الذين يختلفون مع سياسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فيما وردت أنباء عن إشعال النيران في الإطارات، والتي قامت الشرطة بإخمادها بخراطيم المياه، بينما حاول المزارعون اقتحام ميدان شومان، الذي يقع بجانب مقر المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا، وألقوا السماد على حواجز الشرطة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp