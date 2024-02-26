دنيا بوطازوت: “شي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال”
هبة بريس - القسم الفني
أثارت الفنانة دنيا بوطازوت، فضول واستغراب متابعيها، بتدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”.
وقالت بوطازوت في التدوينة التي نشرتها عبر خاصية “الستوري”: “كاين سي مرضى نفسانيين ماكيحملوش يشوفو شي حد لابس لوريجينال من غيرهم”.
وأضافت : “اوا دبا نوليو نلبسو لحوايج بالفاكتورة والصاك ناصقوها ليكم لفوق…اافات مجتمع مراض”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
ياك ماحسا براسك انك وصلت. ايتها المغرورة.الزمان دوار.
كل الاحترام والتقدير للفنانة الكبيرة
هذا تعليق لا يليق لانسان مغربي سوي، و ما باااالك بفناااان : كلنا من تراب و سنعود اليه، النعم عطاء الاهي ، : ابحتي عن دار العجزة، ابحتي عن الفقراء انها العوااشر و تصدقي، اقتربي من البسطاء حتى يرق قلبك و تحسي بمتعة لا متناهية، و معذرة منك، سيدتي ان أخطأت في حقك،
أنا رأيي بخصوص دنيا بوطازوت هي ممثلة رائعة تستحق التقدير والاحترام تحياتي لها.
دنيا بوطازوت تمتع جمهورها بسلسلاتها الكوميدية وخاصة لم انسى لها سلسلة كبور والشعبية أنا لحد الآن اتمتع بمشاهدتها عدة مرات ولم تمل منها.
لانريد الإساءة إلى الفنانة دنيا بوطازوت لأنها فنانة تقوم بصنع الفرحة على جمهورها ومتتبيعيها في جميع سلسلاتها ولحد الآن تمتعنا ، اطال الله في عمرها.
أنت تتعاملين بتحيز و بمنطق باك صاحبي في برنامج ستاند اب.
تحية وتقدير للفنانة الجميلة والمتألقة دنيا بوطازوت إنها روعة في الأداء في التشخيص ودقة في الاختيار في أعمالها الفنية ، اتمنى لها المزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مرتبة عالمية والحفاظ على مكانتها ودورها فى الفن الذي دخلت به قلوب جمهورها ومتتبيعيها.