صندوق مملوء بالرصاص بشاطئ “جبيلة” يستنفر سلطات طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

ألقت مياه شاطئ “جبيلة” قرب مطار طنجة الدولي، اليوم الأحد بصندوق مملوء بالرصاص الحي يعود لفترة قديمة، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان .

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أظهرت المعاينة الأولية التي باشرتها فرق متخصصة تابعة لعناصر الدرك الملكي بالفرقة الجهوية لطنجة للصندوق أنه يحتوي على رصاص حي يعود لفترة قديمة .

وقد جرى نقل الصندوق من طرف عناصر عسكرية وأخرى تابع للدرك الملكي، وذلك في إطار الأبحاث الجارية للكشف عن مصدره وكذا كيفية وصوله إلى الشاطئ.

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