بينهم رعايا أجانب.. 25 شخصا يلقون مصرعهم في حادث سير بتنزانيا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات التنزانية يوم الأحد، مصرع 25 شخصا على الأقل بينهم أمريكي وجنوب إفريقي وكيني، وجرح 21 في اصطدام بين شاحنة وثلاث سيارات في شمال البلاد.

ووفق ما أعلنت يوم الأحد الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، قضى 25 شخصا على الأقل بينهم أمريكي وجنوب إفريقي وكيني، وجرح 21 يوم السبت في اصطدام بين شاحنة وثلاث سيارات في شمال تنزانيا.

وتقدمت الرئيسة في بيان بـ”تعازيها” لذوي ضحايا “الحادث الذي وقع مساء السبت بعدما فقد سائق الشاحنة “السيطرة” عليها على طريق يربط بين أروشا ونامانغا.

وأوضح البيان أن الشاحنة اصطدمت بثلاث سيارات كانت إحداها تقل “رعايا أجانب” كانوا يشاركون في برنامج تطوعي في مدرسة أروشا، وقضى في الحادث 14 رجلا وعشر نساء وفتاة”. وبين الجرحى “رعايا أجانب متحدرين من نيجيريا وساحل العاج والكاميرون وسويسرا وإنكلترا ومالي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp