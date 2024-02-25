وجدة .. انتخاب مصطفى الرحاوي رئيسا جديدا لجمعية نادي السكك الحديدية

هبة بريس _ وجدة

عقدت جمعية نادي السكك الحديدية بوجدة متعددة الفروع والأنشطة الرياضية (الدراجات، الجمباز، الشطرنج، والكرة الحديدية)،صباح يوم الأحد 25 فبراير الجاري، جمعها العام العادي بمقر النادي.

افتتح الجمع، بكلمة لرئيس جمعية النادي نور الدين مفكر الذي رحب فيها بجميع الحاضرين من أعضاء الجمعية وأعضاء مكاتب الفروع والأعضاء الشرفيين والسلطة المحلية ورئيس عصبة الشرق للدراجات.

وتمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، ليقدم إثرها المكتب المديري للجمعية استقالته ، فاسحا المجال لانتخاب مكتب جديد، حيث تقدمت لائحة واحدة وكيلها مصطفى الرحاوي، الذي تم انتخابه بالإجماع لولاية جديدة تمتد من 2024 الى 2028.

وتأسيسا على ذلك وطبقا للمقتضيات القانونية التي تم التنصيص عليها في القانون 30.09، فقد جاءت اللائحة الجديدة للمكتب المديري للجمعية على النحو الآتي:

الرئيس: مصطفى الرحاوي؛

النائب الأول: نور الدين مفكر؛

النائب الثاني: محمد طبيش؛

الكاتب العام: محمد عزام؛

نائب الكاتب العام: حسن مغوتي؛

أمين المال: محمد الشواف؛

نائب المال: محمد زروال؛

المستشارون : يوسف برية – الجلالي بنطاهر- مصطفى المهدي – محمد رضى فاهم و محمد كشيمط.

كما تم خلال هذا الجمع العام، تكريم عبد الناصر قادري أحد الفعاليات الجمعوية بالمدينة، والذي أعطى الكثير لجمعية نادي السكك الحديدية بوجدة.

وفي الختام، رفع الحاضرون برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

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