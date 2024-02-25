الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار خلال أسبوع

هبة بريس _ القسم الاقتصادي

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض بنسبة 0,91 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 فبراير 2024.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 16 فبراير 2024 ما مقدراه 357,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 7,4 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب، فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 122,1 مليار درهم، منها 46,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و 48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل، و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 21 فبراير (تاريخ الاستحقاق 22 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 44,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 7,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “التأمينات” بنسبة 3,6 في المائة، و”الصناعة الغذائية” بنسبة 3,4 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0,9 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “الكهرباء” و ” المعادن” بنسب بلغت، على التوالي، 3,1 و2,1 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 1,2 مليار درهم إلى 1,1 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بالسوق المركزية للأسهم.

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