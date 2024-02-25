حملة مغربية واسعة لمقاطعة منتوج ” كسكس “
هبة بريس _ الرباط
وجّه عدد من المغاربة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، جُملة من الانتقادات إلى شركة مغربية ، عقب توقيعها شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصدير الكسكس والعجائن إلى الاحتلال
وطالب مغاربة عبر عدّة منشورات بمقاطعة منتوج كسكس مغربي الصادر عن شركة مغربية ، مجدّدين تفعيلهم لحملة مقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وسجل رواد مختلف المنصات أن الأمر مساس بالهوية الثقافية المغربية، وبالكسكس الذي تُعدّ قيمته كبيرة في قلب كل مواطن مغربي”،
وقال معلق تفاعلا مع الحملة : “في أوج جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق شعب فلسطين، قامت الشركة بعقد شراكة مع شركة تومر الصهيونية لتصدير الكسكس والعجائن، إلى الكيان الإسرائيلي ”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
Wellahila ahsen haja ghaydiro
ليس جميع الشركات هي إسرائيلية
لماذا قاموا بتوقيع شراكة مع شركة “تومر” التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي
هذا نداء غير مسؤول وسيضر بالاقتصاد الوطني قبل كلّ شيء وينزحون بمءات العائلات في فم غول البطالة ولن تؤثروا بذلك في مجريات الأحداث الشرق اوسطية. والسؤال الذي وجب طرحه هل سنضحي ببلدنا ونوقف كلّ شيء فيه وندفع به إلى الكساد حتى تحل مشاكل العالم هذا العالم الذي لا نمثل فيه إلا نقطة صغيرة ربما غير مرئية
اشويا ذ العقل
هل هناك من مشاريع للتنمية والتشغيل واحداث مناصب جديدة للعمل وفرص جديدة لتوفير العملة الصعبة ، في بعض الأحيان يقوم منافس للتحريض على مقاطعة بعض المواد حسدا في منافسه التجاري .
ليس هناك اي حملة تضامنية . من قال هذا ؟