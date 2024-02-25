لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق مباراة فريقه بفرنسا

هبة بريس _ القسم الرياضي

دخل المهاجم الدولي الهندوراسي، ألبرت إيليس، في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه بوردو أمام غانغان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم، السبت، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

ووفقا لهذه التقارير، فقد خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة بعد دخوله في غيبوبة مستحثة (مؤقتة).

ولم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات معيدا السبب إلى السرية الطبية.

وفقد إيليس (28 عاما) وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع فريق غانغان، دوناتيان غوميز.

ورغم أن غوميز تعافى سريعا، فإن إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدة قبل أن يتم إخراجه محمولا من الملعب.

وصنع إيليس، الملقب بـ “لا بانتيريتا” (النمر الصغير)، اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي وصولا إلى بوردو الفرنسي عام 2021.

وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفا.

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