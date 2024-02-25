مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2024-02-25 / 14:07
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 6 ملم

– سيدي سليمان : 5 ملم

– تيط مليل وسلا وتازة : 3 ملم

– بنسليمان وفاس ومكناس وتاوريرت : ملمتران

– الدار البيضاء والمحمدية : ملمتر واحد

– القنيطرة وشفشاون والجديدة ووجدة والحسيمة وخريبكة والعرائش وسطات : أقل من ملمتر .

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