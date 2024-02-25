مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 6 ملم
– سيدي سليمان : 5 ملم
– تيط مليل وسلا وتازة : 3 ملم
– بنسليمان وفاس ومكناس وتاوريرت : ملمتران
– الدار البيضاء والمحمدية : ملمتر واحد
– القنيطرة وشفشاون والجديدة ووجدة والحسيمة وخريبكة والعرائش وسطات : أقل من ملمتر .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp