مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 6 ملم

– سيدي سليمان : 5 ملم

– تيط مليل وسلا وتازة : 3 ملم

– بنسليمان وفاس ومكناس وتاوريرت : ملمتران

– الدار البيضاء والمحمدية : ملمتر واحد

– القنيطرة وشفشاون والجديدة ووجدة والحسيمة وخريبكة والعرائش وسطات : أقل من ملمتر .

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