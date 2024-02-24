السلامة الطرقية تجمع الدرك الملكي والوقاية المدنية بمدرسة الكرايم بسطات ” صور”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفعيلا لبرنامجها السنوي، وتكريسا لثقافة السلامة الطرقية في نفوس الناشئة، وفي إطار انفتاحها على محيطها الخارجي دعما للتمدرس وخاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي، نظمت مجموعة مدارس الكرايم صباح اليوم السبت حفلا تربويا للتحسيس مخاطر الطريق أطرته كل من عناصر الدرك الملكي بسرية سطات وعناصر الوقاية المدنية.



الحفل أعطى انطلاقته المدير الاقليمي عبد العالي السعيدي بحضور رئيسة الشؤون التربوية سمية الرياحي، وبحضور كل من قائد سرية الدرك الملكي زكرياء بلال رفقة باقي عناصره، وكذا رئيس كوكبة الدراجات النارية مصطفى السربوتي وباقي عناصره، ورئيس مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد سعيد قاف وباقي عناصره، وكذا عناصر الوقاية المدنية وقائد قيادة امزورة عبد اللطيف بناني، وفعاليات اعلامية وسياسية وجمعوية، وشركاء المؤسسة وجمعية الآباء وساكنة المنطقة والعديد من الضيوف الذين لبوا الدعوة تشجيعا للمبادرات الايجابية.



الخطوة تأتي انسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات لتكريس مفهوم المقاربة التشاركية وجعل من الفضاءات التعليمية ملتقى لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات واستقبال الآباء والأمهات لتقريب وجهات النظر وتقييم العمل التربوي خدمة للناشئة على اعتبار أن المتعلم يعد محورا أساسيا للعملية التعليمية التعلمية، كما تأتي أيضا تزامنا والاحتفالات باليوم الوطني للسلامة الطرقية.

ويعتبر هذا النشاط التحسيسي من الأنشطة المهمة التي تحمل رسالة توعوية إلى مختلف المواطنين، حتى يتم التقليل من حوادث السير التي دائما ما تحصد العديد من الأرواح، جراء السرعة المفرطة، وقلة الحذر، وقد إستحسن الجميع هذه البادرة التي تعتبر خطوة من أجل الحد من حوادث السير، وإحساس الجميع بخطورة الأمر، وتحمل مسؤولية كل تصرف طائش قد يبذله السائق.



اليوم التحسيسي الذي أطرته عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات ومعها عناصر الوقاية المدنية يهدف بالخصوص للتعريف باليوم الوطني للسلامة الطرقية، مع ذكر آثار حوادث السير على الإنسان من الناحية النفسية، الإجتماعة والإقتصادية، بالإضافة إلى تأثير السرعة في حوادث السير، مع التأكيد على دور حزام السلامة في التقليل من خطورة الاصطدام، وهو الحفل الذي عرف حضورا جماهيرا كبيرا من داخل الجماعة القروية امزورة ومن خارجها، قُدمت خلاله مجموعة من الفقرات واللوحات الفنية والعديد من المسرحيات والقصائد الشعرية أبدع فيها تلامذة الوحدة المدرسية زكرارة والمركزية الذين قدموا نموذجا رائعا في تجسيد مخاطر حوادث السير وآثارها السلبية على الأرواح ضمن عرض تربوي تم تقديمه باللغة الفرنسية.

كما أبدعت العناصر الأمنية المذكورة في عرض تأطيري بامتياز قدمت من خلاله شروحات قيمة لتلاميذ المجموعة المدرسية، بعد أن فتحت بابا للنقاش والرد على كافة الأسئلة المطروحة من قبل التلاميذ في مشهد يجسد للروح الوطنية العالية والحس بالمسؤولية.

اليوم كان مناسبة كذلك لتحسيس و توعوية التلاميذ في مجال السلامة الطرقية على المستوى النظري، والتطبيقي، حيث تم توزيع جوائز تحفيزية على التلاميذ المشاركين وأساتذتهم وبعض الفعاليات الجمعوية والاعلامية.

كما كان لمدرسة التفتح الفني والأدبي نصيب من هذا الحفل بحضور مديرها عبد الإله منسيفي الذي عمل على تنشيط الحفل بمعية مدير مجموعة مدارس سيدي محمد بن رحال بوزياني عبد العزيز، ومدير م م بني يكرين خالد بفلاح، كما قام الوفد بزيارة لمعرض الطبخ التقليدي الذي قدمته تلامذة المستوى السادس بالمركزية بتأطير من الأستاذة زينب بستاني، ناهيك عن وصلات موسيقية، ومسرحيات هادفة.



الحفل الفني التأطيري الذي نظم بتعاون مع جمعية الآباء ومدرسة رياض الحمد الخصوصية بسطات، تنمية التعاون المدرسي، كانت فرصة أيضا للتواصل والنقاش وتبادل الآراء وتقاسم التجارب في مجال تنزيل الاصلاحات وتفعيل الحياة المدرسية، وهو ما استحضره ممثل جمعية آباء وأمهات التلاميذ، في كلمة له بالمناسبة أكد من خلالها على أهمية هذا اليوم الذي اعتبره فرصة للتحسيس والتواصل مع كافة التلاميذ وأولياء أمورهم، والتعريف والتحذير من مخاطر الطريق، وايصال هذه الأفكار إلى كافة الأسر والعائلات، معتبرا هذا اللقاء منصة للانفتاح على كافة الشركاء والمجتمع المدني بغية تحقيق رؤية موحدة من شأنها ان توقف نزيف حوادث السير .

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