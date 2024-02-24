تألق مغاربة الخليج يحرج الركراكي

يقدم اللاعبون المغاربة المحترفون في الدوريات الخليجية مستويات مميزة مع أنديتهم، خاصة اللاعبين الذين استبعدهم الناخب الوطني وليد الركراكي من حساباته.

ويبصم سفيان رحيمي على عروض مميزة مع العين الإماراتي في المسابقات المحلية والقارية، ونفس الأمر بالنسبة للمهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي يسجل الأهداف باستمرار مع فريقه إتحاد جدة السعودي في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.

كما يقدم جواد الياميق عروضا مميزة مع الوحدة السعودي، ونفس الأمر بالنسبة للاعب مراد باتنة الذي بات نجما أولا في صفوف فريقه الفتح السعودي.

تألق المحترفين المغاربة في الدوريات الخليجية يضع الناخب الوطني وليد الركراكي في موقف محرج، في ظل إصراره على استبعادهم من قائمته وتفضيله للاعبين الممارسين في الدوريات الأوروبية.

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