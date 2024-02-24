ترويج الكوكايين والبوفا يجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 23 فبراير الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 38 و57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج مخدري الكوكايين والبوفا والتزوير واستعماله.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة “بوروكون” بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحدهما عن حجز 300 غرام من مخدر “البوفا”، و65 غرام من مخدر الكوكايين، فيما مكنت عملية التفتيش التي أخضع لها منزل الموقوف الثاني من حجز خمسة (05) كيلوغرامات و20 غرام من مخدر الكوكايين، فضلا عن حجز رخصة سياقة مزورة تحمل صورة أحد الموقوفين ومعطيات تعريفية مزيفة.

وقد أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء والرباط والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات بمختلف أنواعها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، ورصد جميع الامتدادات المحتملة لأنشطتهما في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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