رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف الملعب من الخارج

2024-02-24 / 11:57
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أنهى عبد اللطيف الناصيري نائب عمدة الدار البيضاء الجدل حول مستجدات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث أكد أن الأشغال جارية على قدم و ساق و بوتيرة سريعة ليكون الملعب جاهزا شهر مارس 2025.

و بخصوص الأشغال الكبرى بالمركب، قال عبد اللطيف الناصيري بأنه و بعد اجتماع بين الوالي و العمدة و باقي المتداخلين تقرر الإبقاء على حلبة ألعاب القوى بالملعب بالنظر لكون العاصمة الاقتصادية تفتقد لملعب أولمبي يتضمن حلبة لألعاب القوى، حيث ستتم إزالة الحلبة الحالية و تعويضها بأخرى من الجيل الجديد.

و أوضح ذات المسؤول بأنه لن يتم إضافة أي مدرجات للملعب حاليا، و سيتم الاكتفاء بتشييد مستودعات جديدة تستجيب للمعايير الدولية مع تجديد الكراسي و منصة الصحافة و الملعب الملحق و تعزيز الولوجيات، فضلا على تغليف الملعب خارجيا بشكل أنيق و جذاب، أما تغطية الملعب فماتزال محط دراسة و ستكون ضمن المرحلة الثانية من الأشغال بعد نهاية كأس إفريقيا 2025.

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