“حريق مميت” يتسبب في تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة في الليغا

2024-02-23 / 19:51
0
هبة بريس _ رياضة

تقرر تأجيل مباراة فريق فالنسيا مع غرناطة في الدوري الإسباني لكرة القدم، المقررة غدا السبت إلى موعد لاحق بسبب حريق خلف ما لا يقل عن أربعة قتلى و14 مفقودا في فالنسيا.

وقال نادي فالنسيا في بيان اليوم الجمعة، إن “طلب تأجيل المباراة ضد غرناطة تم قبوله” بدعم من منافسه الأندلسي، مشيرا إلى أن جميع أندية كرة القدم الإسبانية ستقف دقيقة صمت تكريما للضحايا قبل انطلاق مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف فالنسيا : “سيبقى تحديد وقت وتاريخ” إقامة المباراة إلى موعد لاحق.

كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ليفانتي وأندورا والتي كانت مقررة مساء السبت

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة…

2024-02-23 / 20:52
Photo of الدوري الثاني.. منع تنقل جماهير رجاء بني ملال إلى خريبكة خوفا من أعمال شغب

الدوري الثاني.. منع تنقل جماهير رجاء بني ملال إلى…

2024-02-23 / 20:17
Photo of بعثة نهضة بركان تكمل طريقها نحو جنوب أفريقيا بعد تسوية أزمة الترخيص

بعثة نهضة بركان تكمل طريقها نحو جنوب أفريقيا بعد…

2024-02-23 / 20:02
Photo of المغرب يتوج بطلا لأفريقيا في رياضة المواي طاي

المغرب يتوج بطلا لأفريقيا في رياضة المواي طاي

2024-02-23 / 19:43
Photo of بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في…

2024-02-23 / 19:03
Photo of قضية إلياس شاعر.. تعليق فريق كوينز بارك رينجرز

قضية إلياس شاعر.. تعليق فريق كوينز بارك رينجرز

2024-02-23 / 18:52
Photo of بسبب نيمار.. الشرطة القضائية تفتش مقر باريس سان جيرمان

بسبب نيمار.. الشرطة القضائية تفتش مقر باريس سان جيرمان

2024-02-23 / 18:42
Photo of الحكم بالسجن والغرامة على الدولي المغربي إلياس شاعر

الحكم بالسجن والغرامة على الدولي المغربي إلياس شاعر

2024-02-23 / 16:35
Photo of تصفيات اولمبياد “باريس 2024”.. المنتخب النسوي يعود بفوز ثمين من تونس

تصفيات اولمبياد “باريس 2024”.. المنتخب النسوي يعود بفوز ثمين…

2024-02-23 / 16:27
Photo of فالنسيا يطلب تأجيل مباراته في “الليغا” بسبب “حريق مأساوي”

فالنسيا يطلب تأجيل مباراته في “الليغا” بسبب “حريق مأساوي”

2024-02-23 / 15:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق