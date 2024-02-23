“حريق مميت” يتسبب في تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة في الليغا

هبة بريس _ رياضة

تقرر تأجيل مباراة فريق فالنسيا مع غرناطة في الدوري الإسباني لكرة القدم، المقررة غدا السبت إلى موعد لاحق بسبب حريق خلف ما لا يقل عن أربعة قتلى و14 مفقودا في فالنسيا.

وقال نادي فالنسيا في بيان اليوم الجمعة، إن “طلب تأجيل المباراة ضد غرناطة تم قبوله” بدعم من منافسه الأندلسي، مشيرا إلى أن جميع أندية كرة القدم الإسبانية ستقف دقيقة صمت تكريما للضحايا قبل انطلاق مباريات نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف فالنسيا : “سيبقى تحديد وقت وتاريخ” إقامة المباراة إلى موعد لاحق.

كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية بين ليفانتي وأندورا والتي كانت مقررة مساء السبت

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