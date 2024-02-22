طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2695 قرصا مخدرا، من بينها 1195 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1500 قرص طبي مخدر من نوع “”زيبام”.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة، للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بترويج الأقراص المهلوسة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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