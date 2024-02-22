طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

2024-02-22 / 22:19
0

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 2695 قرصا مخدرا، من بينها 1195 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و1500 قرص طبي مخدر من نوع “”زيبام”.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تمارة، للاشتباه في تورطه في قضيتين تتعلقان بترويج الأقراص المهلوسة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

2024-02-22 / 23:35
Photo of طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

2024-02-22 / 21:54
Photo of انزكان : مطالب بمحاسبة جمعية في تبذير المليارات من المال العام

انزكان : مطالب بمحاسبة جمعية في تبذير المليارات من…

2024-02-22 / 21:12
Photo of وزير الخارجية الفرنسي قريبا في زيارة رسمية إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي قريبا في زيارة رسمية إلى المغرب

2024-02-22 / 20:25
Photo of الرباط : أحكام سجنية في حق متهمين توبعا من أجل تهم لها علاقة بالإرهاب

الرباط : أحكام سجنية في حق متهمين توبعا من…

2024-02-22 / 20:14
Photo of استثمار ب 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب

استثمار ب 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب

2024-02-22 / 20:02
Photo of فرنسا تقرر طرد إمام تونسي متورط في الترويج للكراهية

فرنسا تقرر طرد إمام تونسي متورط في الترويج للكراهية

2024-02-22 / 19:50
Photo of بعد شهرين ..منتدى “مغربي موريتاني” سيحدد تصوره حول للمشاريع ذات الأولوية

بعد شهرين ..منتدى “مغربي موريتاني” سيحدد تصوره حول للمشاريع…

2024-02-22 / 19:19
Photo of الحكومة تعلن عن قراراتها بعد أن وصل الحوار مع الطلبة إلى الباب المسدود

الحكومة تعلن عن قراراتها بعد أن وصل الحوار مع…

2024-02-22 / 19:11
Photo of التغطية الصحية لفائدة الوالدين تعود عبر مقترح قانون

التغطية الصحية لفائدة الوالدين تعود عبر مقترح قانون

2024-02-22 / 18:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق