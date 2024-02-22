الشرطة البلجيكية توقيف شخصيين يشتبه في قتلهما الطفلة المغربية ” فردوس “

هبة بريس _ ع بركة

تمكنت الشرطة البلجيكية من فك لغز مقتل الطفلة المغربية ” فردوس ” البالغة من العمر 11 سنة ، بعد هجوم مسلح على منزل عائلتها بمنطقة ميركسيم ، واعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في ارتكاب الجريمة .

وأمر قاضي التحقيق في القضية التي هزت بلجيكا في يناير من السنة الماضية، أمس الأربعاء، بوضع المشتبه بهما رهن الاعتقال، وفق ما أفادت به قناة “RTBF” البلجيكية.

وقال مكتب المدعي العام في أنتويرب، في بيان، إن الموقوفين يشتبه في قيامهم باغتيال واحد وثلاث محاولات اغتيال أخرى.

الموقوفان شاب يبلغ من العمر 21 سنة يقطن في بروكسيل وسيدة تبلغ من العمر 53 سنة من مدينة بوتي.

ووقع حادث مقتل الطفلة فردوس في شهر يناير من سنة 2023، حين أطلق أشخاص النار من سلاح كلاشينكوف على باب مرآب في ميركسيم، كان يقع خلفه منزل إحدى العائلات. وأصيبت الضحية فردوس بإحدى الرصاصات عجلت بوفاتها، فيما أصيب والدها واثنتان من شقيقاته بجروح طفيفة وتم علاجهم في المستشفى.

وظهر العديد من أعمام الفتاة الصغيرة في قضايا مخدرات، وسرعان ما اشتبهت الشرطة في وجود هجوم مرتبط بتصفيات حسابات بين المافيات.

وفتح مكتب المدعي العام في أنتويرب والشرطة القضائية الفيدرالية (PJF) تحقيقًا في جريمة قتل ومحاولة قتل أفراد الأسرة الثلاثة الآخرين الذين كانوا حاضرين يوم الأحداث. وبعد مرور أكثر من عام، قادت التحقيقات إلى ثلاث عمليات تفتيش بالقرب من ميكلين وبروكسل.

وأثناء التحقيق، كشفت تحليلات المقذوفات والحمض النووي عن ملف امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا تم الإبلاغ عنها بالفعل في الملفات الجنائية المتعلقة بالمخدرات. وتم القبض عليها خلال عمليات التفتيش مع شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من بروكسل في مكان آخر.

ويستمر التحقيق للعثور على أشخاص آخرين محتملين مرتبطين بالهجوم الذي أودى بحياة الطفلة وهي في عمر الزهور.

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