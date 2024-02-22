بجانبهما خريطة المغرب بصحرائه الكاملة.. بلينكن ينشر صورة لقاءه بالرئيس البرازيلي

هبة بريس - الرباط

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صورة من اجتماعه بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وظهرت خلف وزير الخارجية الأمريكي، والرئيس البرازيلي، خريطة العالم بينها خريطة المغرب بكامل صحرائه.

ويأتي هذا اللقاء عقب تصريحات للرئيس البرازيلي أثارت غضب إسرائيل، حيث شبه فيها الحرب التي تشنّها على غزة بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

كما صف وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا ردّ إسرائيل على التعليقات التي أدلى بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن قطاع غزة بأنها “غير مقبولة” و”غير صادقة”.

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