الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”

2024-02-22 / 12:00
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هبة بريس - القسم الفني

آثار الفنان محمد الخياري، حيرة متابعيه، بسبب نشره لـ “تدوينة غريبة”.

وفي تدوينته التي نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”، قال الخياري: “منين غانجيب خاطر والهم عليا يتكاثر”

وأضاف: “أنا لي زرعت الخير٠٠وحصدت الشر بالقناطر”٠

تدوينة الخياري آثارت حيرة وشكوك جمهورهالذين تساءلوا حول حقيقة مضمونها والجهات المقصودة بها.

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