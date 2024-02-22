الفنان الخياري: “منين غانجيب الخاطر والهم عليا يتكاثر”
هبة بريس - القسم الفني
آثار الفنان محمد الخياري، حيرة متابعيه، بسبب نشره لـ “تدوينة غريبة”.
وفي تدوينته التي نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”، قال الخياري: “منين غانجيب خاطر والهم عليا يتكاثر”
وأضاف: “أنا لي زرعت الخير٠٠وحصدت الشر بالقناطر”٠
تدوينة الخياري آثارت حيرة وشكوك جمهورهالذين تساءلوا حول حقيقة مضمونها والجهات المقصودة بها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
آثار حيرة متابعيه بسبب نشره لـهذه التدوينة الغريبة
نريد حقيقة مضمونها والجهات المقصودة بها
سي محمد الخياري تبارك الله عليه