محكمة فاس تؤجل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش
ع محياوي _ هبة بريس
أرجأت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس أول أمس الثلاثاء، محاكمة شبكة التلاعب ببرنامج أوراش، والمتابع فيها 5 أشخاص تم إيقافهم قبل أسابيع.
وقررت المحكمة تأخير النظر في ملف الشبكة المذكورة إلى تاريخ 12 مارس المقبل، وذلك قصد استدعاء باقي المصرحين
وكان النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال قرر متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، فيما قرر حفظ المسطرة في حق 4.
وتابعت النيابة العامة المتهمين بجرائم جنائية ثقيلة تتمثل في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء” .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
هذا المشكل موجود في كل المدن رؤساء جمعيات يسجلون اشخاص في اوراش بشرط ان يعطوهم حوالي 500درهم يجب تتبع وفتح تحقيق لان اغلبية المسجلين لهم شغل اخر او تجارة ويتسجلون يح ضد رون بعض الوقت ويذهبون لتجارتهم
محكمة فاس تؤجل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش
لماذا تم تأجيلها
بسبب استدعاء باقي المصرحين
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