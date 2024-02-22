مندوبية التخطيط: “انخفاض أسعار الخضر و المحروقات و ارتفاع أسعار السمك و الشاي و القهوة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الشهرية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يناير الماضي ، سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

و في هذا الصدد، أوضحت المندوبية أنه قد تم تسجيل انخفاضات في عدد من المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير2024 ومنها على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 9,6 في المائة.

وهم الانخفاض في ما يخص المواد غير الغذائية، على الخصوص أثمان “المواد الصيدلية” بنسبة 4,9 في المائة و “المحروقات” بنسبة 2,4 في المائة.

مقابل ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,7 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0,6 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,4 في المائة و”اللحوم” بنسبة 0,3 في المائة.

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