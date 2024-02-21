تأجيل النظر في محاكمة البرلماني السابق العايدي عن إقليم مولاي يعقوب

2024-02-21 / 22:51
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هبة بريس _ ع المحياوي

ع محياوي / هبة بريس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس المكلفة بجرائم الأموال، يوم أمس الثلاثاء، ملف محمد العايدي البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، المتابع فيه بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ.

وقررت هيئة الحكم في الملف برئاسة القاضي محمد اللحية تأجيل الملف إلى غاية 05 مارس المقبل، وذلك بعدما انتصب محامي جديد في الملف وطلب مهلة للاطلاع على الملف.

والتمس دفاع العايدي تمتيعه بالسراح المؤقت لعدة اعتبارات منها على الخصوص حالته الصحية المتدهورة ، إلى أن في نهاية الجلسة رفضت المحكمة ملتمس الصراح الذي تقدم به دفاع العايدي، وقررت إبقاءه في حالة اعتقال بسجن بوركايز نظرا لخطورة الأفعال.

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