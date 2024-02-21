قطاع الطيران بالمغرب.. شركة جديدة تختار الاستقرار بالمملكة

هبة بريس _ الرباط

تم، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاق شراكة بين منطقة “ميد بارك” الصناعية والمجموعة الاسباينة العاملة في قطاع الطيران “ACITURRI” يتعلق بالتوطين ، وذلك خلال حفل حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وأكد مزور، بهذه المناسبة، أن “الأمر يتعلق بقصة نجاح جديدة تتجسد في منطقة ميدبارك. ويشكل توقيع اتفاق الشراكة هذا خطوة هامة في مسار تعزيز صناعتنا الخاصة بالطيران ويستجيب في الوقت ذاته لرغبتنا المتطلعة إلى التنمية العميقة للمنظومتين الصناعيتين لهياكل الطائرات والمحركات اللتين يمكن أن تضطلع فيهما شركة ACITURRI بدور هام”.

وأضاف أنه “بالجمع بين خبرة ACITURRI والإمكانات الصناعية الوطنية، فنحن واثقون بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقا جديدة للنمو مع تعزيز القدرة التنافسية في القطاع”. بدوره، سلط خينس كليمانتي، المدير العام لشركة ACITURRI، الضوء على “أهمية توطين مقاولتنا في المغرب، الذي هو موقع استراتيجي بامتياز سيسمح لنا بالتطور على الصعيد الدولي مع تطوير قدرتنا التنافسية” ، مضيفا أنها ” خطوة في مسار طويل من النمو والتطور”.

من جانبه، ذكر حميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس “ميد بارك” بقوة المنصة الصناعية المغربية للطيران التي تواصل جذب كبار الفاعلين في القطاع.

وأورد أن “هذا الاتفاق الجديد سيسمح لنا بتعزيز الاندماج المغربي من خلال إنتاج هياكل الطائرات وأجزاء المحركات”.

وسبق لـ Aciturri أن اقتنت سنة 2023 شركة GOAM Industrie، المتواجدة في ميد بارك والمتخصصة في المعالجة الآلية لشفرات محركات الطائرات. ومنذ اقتناء شركة GOAM، وصل عدد مناصب الشغل إلى 100 مع التطلع إلى بلوغ 150 منصب شغل خلال سنة 2024.

وي مثل امتلاك هذا الموقع الجديد، بداية شراكة مستدامة بين المملكة والشركة الإسبانية. ويرتقب أن يساهم المشروع في تعزيز صناعة الطيران الوطنية من خلال تطوير المنظومة الصناعية لأجزاء المحركات بالمغرب ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp