“سانشيز”يشيد بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال الهجرة

هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بالرباط، بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

وأبرز سانشيز، خلال ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة، أن تدبير تدفقات الهجرة يعتبر مجالا يستأثر بأهمية كبرى في التعاون بين المملكتين، معربا عن “ارتياح بلاده التام” للتعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبعدما وصف نتائج العمل المشترك في مجال سياسة الهجرة بـ”الممتازة “، أكد رئيس الحكومة الإسبانية عزم بلاده على المضي قدما في تعزيز هذا التعاون.

واستحضر رئيس الحكومة الإسبانية، في هذا الصدد، بعض البرامج الرائدة التي تم تفعيلها بشكل مشترك في هذا المجال، لا سيما البرنامج الرامي إلى النهوض بالهجرة النظامية، معتبرا أنها تظل السبيل الأمثل لضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للشباب الذين غالبا ما يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة، أعزه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين

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