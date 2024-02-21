“سانشيز”يشيد بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال الهجرة

2024-02-21 / 21:03
0
هبة بريس

أشاد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بالرباط، بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

وأبرز سانشيز، خلال ندوة صحفية في ختام زيارة العمل التي قام بها للمملكة، أن تدبير تدفقات الهجرة يعتبر مجالا يستأثر بأهمية كبرى في التعاون بين المملكتين، معربا عن “ارتياح بلاده التام” للتعاون مع المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبعدما وصف نتائج العمل المشترك في مجال سياسة الهجرة بـ”الممتازة “، أكد رئيس الحكومة الإسبانية عزم بلاده على المضي قدما في تعزيز هذا التعاون.

واستحضر رئيس الحكومة الإسبانية، في هذا الصدد، بعض البرامج الرائدة التي تم تفعيلها بشكل مشترك في هذا المجال، لا سيما البرنامج الرامي إلى النهوض بالهجرة النظامية، معتبرا أنها تظل السبيل الأمثل لضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للشباب الذين غالبا ما يقعون ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد استقبل في وقت سابق من اليوم، بالقصر الملكي بالرباط، بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة، أعزه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “سانشيز “يحث من الرباط على “تجنب كارثة” هجوم إسرائيلي على رفح

“سانشيز “يحث من الرباط على “تجنب كارثة” هجوم إسرائيلي…

2024-02-21 / 20:58
Photo of الصحراء ..”سانشيز” يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء ..”سانشيز” يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمخطط…

2024-02-21 / 20:38
Photo of سالم عبد الفتاح يبسط لـ”هبة بريس” دلالات وإشارات زيارة سانشيز للمغرب

سالم عبد الفتاح يبسط لـ”هبة بريس” دلالات وإشارات زيارة…

2024-02-21 / 20:10
Photo of الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

2024-02-21 / 18:57
Photo of الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية

الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية

2024-02-21 / 17:19
Photo of قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا يحل بالمغرب.. وهذه تفاصيل مباحثاته مع لوديي

قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا يحل بالمغرب.. وهذه تفاصيل…

2024-02-21 / 14:56
Photo of استقبله أخنوش.. بيدرو سانشيز يصل مطار الرباط – سلا

استقبله أخنوش.. بيدرو سانشيز يصل مطار الرباط – سلا

2024-02-21 / 13:04
Photo of رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة عمل للمكسيك

رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة عمل للمكسيك

2024-02-21 / 09:45
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2024-02-21 / 09:18
Photo of فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

2024-02-20 / 21:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق