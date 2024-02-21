ميدلت.. تدشين مقر جديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف عامل إقليم ميدلت “المصطفى النوحي” يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024 على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بميدلت مرفوقا بالسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية ، السيدان النائبان البرلمانيان عن إقليم ميدلت ، رئيس المجلس الإقليمي ، السيدان مدير قطب المهن و مدير قطب الدعم بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية ، رؤساء المصالح الأمنية ، سلطات إدارية محلية ، ممثلي الجماعة الترابية ميدلت ، رؤساء المصالح الخارجية ، ممثل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة .

يأتي هذا المشروع في إطار المجهودات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية لتعزيز مقراتها من الجيل الجديد ، و تجهيزها بأحدث التجهيزات لتعزيز بنياتها التحتية و تجويد خدماتها المقدمة للمرتفقين .

و قد بلغت الكلفة المالية للمشروع ما يناهز 3,6 مليار سنتيم ، و يضم قطبين : قطب المحافظة العقارية و قطب المسح العقاري و الخرائطية .

تم إنجاز المشروع على مساحة 1990 متر مربع، و يضم طابق تحت أرضي و طابق سفلي و طابقين، من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بمواصفات حديثة تستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة و الرقمية لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين ولوج المرتفقين إليها.

وقُدمت للوفد الرسمي مختلف الشروحات حول المشروع من طرف مديري قطب المهن و قطب الدعم بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية حول إستراتيجية الوكالة في تحديث البنايات و المقرات الإدارية بالمملكة و كذا إنخراط الوكالة في مشروع رقمنة الإدارة و الوصول إلى صفر ورقة.

بعدها تم تقديم شروحات حول مشروع مقر الوكالة بميدلت من طرف المهندس المشرف عن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة قبل أن يتم تدشين البناية و زيارة مختلف أقسامها و مصالحها سواء بقطب المحافظة العقارية أو بقطب المسح العقاري و الخرائطية.

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