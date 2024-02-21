الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن المواطنين

2024-02-21 / 10:57
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هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار الخضر بمختلف الأسواق والمتاجر الكبرى، انخفاضا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة.

وعرفت أسعار الخضر الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين، تراجعا مهما، حيث بلغ سعر الطماطم درهمين، وبلغ سعر البطاطس 3 دراهم، كما تراوحت أسعار الفلفل بألوانه بين 5 و6 دراهم، كما تراجع سعر الجلبان الى 7 دراهم.

وفي نفس السياق، استقر سعر البصل في 7 دراهم، وتراوحت أسعار الجزر بين 3 و4 دراهم، كما استقرت أسعار البازلاء في 8 دراهم.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين، عن ارتياحهم من هذه الانخفاضات التي تتزامن واقتراب شهر رمضان، معربين عن أملهم في أن تشمل أسعار الدواجن والبيض التي تعرف بدورها إقبالا كبيرا خلال الشهر الكريم.

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