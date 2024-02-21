إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

هبة بريس - الرباط

شكّل صدور قرار إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل، اليوم الأربعاء ، مفاجأة لمتابعيه وجدلا كبيرا بخصوص خلفيات الإلغاء وأبعاده .

ووفق المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ”، فقد كان مقررا أن يلقي الداعية سعيد الكملي محاضرة لفائدة طلبة المدرسة العليا الأساتذة بمرتيل، حول “حِليَةُ مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيرَ“،قبل أن يتم الإعلان عن إلغائها بسبب عدم استصدار الترخيص اللازم من لدن السلطات.

وربط محبو الأستاذ سعيد الكملي” الإلغاء بكون “الدين محارب من بني جلدتنا” كما أنه يكشف الوجه الحقيقي لبعض الذين يدعون انتماءهم للتيار الحداثي المدافع عن الحرية والاختلاف والهادف الى تسيد المشهد وفرض وجهة نظر واحدة .

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