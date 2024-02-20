” طيش أصدقاء ” أم تسمم ؟..التحقيق في ظروف إدخال محامي للعناية المركزة بطنجة

2024-02-20 / 20:47
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هبة بريس – مكتب طنجة

أمرت النيابة العامة بطنجة، بفتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب إدخال محامي شاب لقسم العناية المركز باحدى المصحات الخاصة بالمدينة، حيث تحوم شكوك بخصوص تعرضه لتسمم خطير .

وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” فإن الأمر يتعلق بمحامي شاب كان رفقة زملائه في أحد المطاعم حيث شعر بمغص معوي حاد أدخله قسم العناية المركز حيث يتواجد في حالة غيبوبة .

معطيات أخرى تحدثت عن “مزاح ثقيل ” كان ضحيته المحامي الشاب من طرف أحد زملائه بعدما عمد إلى وضع أقراص مهلوسة في مشروبه قصد التسلية ، ليتحول الأمر إلى تسمم خطير ، حيث قالت مصادر أنه قد تم توقيف أحد زملاء المحامي الشاب ويخضع للتحقيق من طرف المصالح الأمنية ..

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