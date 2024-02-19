بدعوة من بريجيت ماكرون …الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء بمأدبة غداء بقصر الإليزي

هبة بريس _ الرباط

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم اليوم الإثنين 19 فبراير استقبال صاحبات السمو الملكي الأميرات للا مريم، وللا أسماء، وللا حسناء لمأدبة غداء بقصر الإليزي، بدعوة من السيدة بريجيت ماكرون.

وتندرج هذه المأدبة في إطار استمرارية علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية

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