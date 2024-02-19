السياقة الإستعراضية تقود شخصين للاعتقال بطنجة

2024-02-19 / 16:48
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر شرطة النجدة بولاية أمن طنجة، مساء اليوم الأحد 18 فبراير الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 15و 18 سنة، يشتبه في سياقتهما لدراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن طنجة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة مستعملي الطريق والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية السائق المشتبه فيه وتوقيفه رفقة شريكه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه البالغ و هو سائق الدراجة النارية للحراسة النظرية رهن البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما سيتم تقديم القاصر في حالة سراح ، كما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية

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