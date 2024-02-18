حجز كمية من ” بزق الدجاج ” على متن شاحنة متوجهة إلى ميدلت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت المصالح الأمنية بخنيفرة، ما يقارب 4 أطنان من فضلات الدجاج ” البرق ” على مستوى سد قضائي ، كانت في طريقها إلى إحدى الضيعات بإقليم ميدلت من اجل استعمالها كأعلاه للأغنام .

و ذكرت مصادر محلية،انه جرى توقيف سائق الشاحنة وهو في الخمسينيات من عمره، بعد الاستماع اليه في محضر رسمي اكد فيه انه جلب الشحنة من ” البزق” من منطقة سيدي عمرو متوجها بها إلى اقليم ميدلت .

وقد تم وضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة مع الحجز على الشاحنة لفائدة البحث.

ويأتي هذا التدخل في إطار السهر الدائم للسلطات العمومية المختصة، على احترام السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتصدي وزجر المخالفين لمقتضيات القوانين المعمول بها في هذا الصدد.

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