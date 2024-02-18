الدرهم يرتفع مقابل الأورو وينخفض أمام الدولار

هبة بريس _

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,46 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,19 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 فبراير الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 9 فبراير الجاري ما مقدراه 354,8 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 6,8 في المائة على أساس سنوي.

وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 118,4 مليار درهم، منها 42,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 14 فبراير (تاريخ الاستحقاق 15 فبراير)، ضخ البنك مبلغ 46,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع هذه السنة إلى 5,5 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الصحة” بنسبة 13,4 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,3 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 1,7 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “المعادن” و “الصناعة الغذائية” بنسبة 3,2 و1,1 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 712,8 مليون درهم إلى 1,2 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بسوق الأسهم المركزية.

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