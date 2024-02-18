العثور على جث.ة متفحمة خلال عملية إخلاء محيط “ولاد زيان” من المهاجرين الأفارقة

2024-02-18 / 12:47
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هبة بريس _ البيضاء

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداءمرس السلطان أنه تم العثور،صبيحةيومه الأحد 18 فبراير ،2024 على جثة متفحمة أثناء تنفيذ القوات العمومية لعملية إخلاء الفضاء المسمى ”بكار ” المتواجد بمحاذاة المحطة الطرقية “اولاد زيان” من المهاجرين في وضعية غير قانونية، الذين عمد البعض منهم إلى افتعال حريق وإضرام النيران بعين المكان.

هذا وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها لأجراءات التشريح الطبي،

و جرى فتح بحث قضائي من طرف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هوية الهالك والكشف عن ظروف وحيثيات الحادث وترتيب المسؤوليات.

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