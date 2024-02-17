هدم باب الرصيف لبناء موقف للسيارات يغضب تجار المدينة العتيقة بفاس ( حتى جات لعواشر عاد بداو يهدمو )

مقالات ذات صلة
صرخة ساكنة المخيم الدولي طماريس 2 “الحجرة الكحلة” بعد…
2024-02-17 / 21:37
مراكش: “الدراجة الأمنة”..ملجأ وزير النقل بعد إرتفاع قتلى حوادث…
2024-02-17 / 19:56
حريق مهول بأشهر مخبزة بالدارالبيضاء
2024-02-17 / 19:33
توزيع نظارات طبية لفائدة التلاميذ المعوزين بثانوية الادريسي بمديرية…
2024-02-17 / 17:36
وجدة .. فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب تتدارس…
2024-02-17 / 16:02
مغربي يقول أنه دار الخير في عائلة.. لقا راسو…
2024-02-17 / 14:50
لمغور عضو المجلس الوطني للأحرار :”ملفات حارقة كانت حبيسة…
2024-02-17 / 14:32
محمد صديقي عضو المكتب لسياسي للأحرار :”هذه مرحلة مهمة…
2024-02-17 / 14:30
كلمة عزيز أخنوش خلال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب…
2024-02-17 / 14:28
آخر مستجدات متابعة موظفة الاستقبال في ملف التازي على…
2024-02-16 / 20:53