هدم باب الرصيف لبناء موقف للسيارات يغضب تجار المدينة العتيقة بفاس ( حتى جات لعواشر عاد بداو يهدمو )

2024-02-17 / 21:49
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