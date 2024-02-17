فاجعة..ضحايا مغاربة في انهيار مبنى تجاري بايطاليا والسلطات تحقق

2024-02-17 / 19:11
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أفادت مصادر مطلعة ، أن شخصين مغربيين لقيا مصرعهما” ت ر” “م ف ” وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفقدان آخر تحت الأنقاض ، إثر انهيار جزئي لمركز تجاري في طور البناء بمدينة فلورنسا شمال إيطاليا صباح اليوم.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وفرق الإنقاذ تواصل في عين المكان البحث عن مهاجر مغربي يدعى “ب ر” ومفقودين تحت الانقاض، حيث تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الطبي اللازم.

الحادث استنفر سلطات المدينة وعجل بتنقل المدعي العام للجمهورية إلى عين المكان، كما إنتقل نحو مستعجلات المستشفى قصد تفقد المصابين،إلى ذلك فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع.

واكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا ل”هبة بريس” أنها “تظل مستمرة في تتبع الموضوع عن كتب مع السلطات الإيطالية المعنية قصد الإحاطة علما بجميع التطورات ذات الصلة وخاصة بأسباب الوفاة .

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