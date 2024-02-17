ايرلندا : لا نعترف “بجمهورية البوليساريو ودعوة غالي لم تكن رسمية “

هبة بريس - الرباط

علقت سفارة جمهورية ايرلندا بالرباط على الزيارة المستفزة لزعيم المرتزقة( البوليساريو ) واستقباله من قبل الرئيس دانييل هيجينز، حيث أكدت عدم اعترافها بـ”جمهورية البوليساريو” .

وكشفت السفارة الايرلندية بالرباط عبر حسابها بموقع “اكس”: “أيرلندا لا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، مشيرة إلى أن زيارة ممثلي جبهة البوليساريو إلى أيرلندا الأسبوع الماضي، “كانت زيارة خاصة، وليست بناء على دعوة رسمية”.

وأوضحت السفارة ذاتها الى ان “موقف أيرلندا الدائم بشأن الصحراء هو موقف الدعم الكامل للعملية التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الأمين العام للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة للطرفين بشأن هذه القضية”.

وكان رئيس الجمهورية الايرلندية ، مايكل دانييل هيجينز، قد أقدم على خطوة استفزازية تجاه المملكة المغربية باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. ابراهيم غالي بالقصر الرئاسي.

وقالت وسائل اعلام محسوبة على الجبهة الانفصالية ، أن الزيارة التي قام بها زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي ، تأتي في إطار ما أسمته “التطرق لتطورات القضية الصحراوية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على مستوى الساحة الأوروبية أو العالم”

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